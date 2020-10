Nettuno, maestra positiva al Coronavirus. Resta chiuso fino a lunedì l’asilo nido “Il Germoglio”

Dopo i due nuovi casi di Coronavirus a Nettuno, una donna di 82 e una donna di 65 anni, educatrice dell’Asilo Nido Comunale “Il Germoglio”, il sindaco Alessandro Coppola ha firmato l’ ordinanza per la chiusura della struttura per domani e lunedì per consentire alla ASL di procedere con l’indagine epidemiologica del caso ed effettuare le necessarie operazioni di sanificazione”.

“Per l’Asilo Nido Comunale – spiega il sindaco – prima della riapertura abbiamo messo in campo tutti i protocolli di sicurezza necessari – le classi e le educatrici sono stati divisi in “bolle” per evitare che venissero in contatto tra di loro. L’ASL sta provvedendo ad eseguire i tamponi a tutto il personale del Nido. Ho firmato

Gli attualmente positivi a Nettuno sono 14 di cui 1 ospedalizzato.