Nettuno, incontro in Comune per l’attivazione dei Puc

Incontro questa mattina presso la Sala consiliare del Comune di Nettuno per l’attivazione dei PUC (progetto utili per la Collettività). Presente la dirigente Dell’area I del Comune di Nettuno, dottoressa Margherita Camarda, funzionari, responsabili degli uffici, assistenti sociali, e istruttori amministrativi dei Comuni di Anzio e Nettuno che stanno collaborando per arrivare all’attivazione di questi progetti rivolto a chi percepisce il Reddito di Cittadinanza.​

Ad illustrare il funzionamento dei PUC e per iniziare ad orientare il personale ​ dott. Alessandro Ciglieri.​

“Grazie agli uffici che stanno lavorando a questo progetto da mesi assieme ai colleghi del comune di Anzio facenti parte del nostro

Distretto – dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Nettuno – l’obiettivo è quello di includere più persone possibili utilizzando le risorse a disposizione per Progetti Utili alla Collettività che serviranno anche ai precettori del RDC per aumentare le proprie competenze, oltre che al Comune di attivare servizi e iniziative per la comunità in svariati settori, dall’Ambiente al Sociale passando per Cultura e Pubblica Istruzione. La volontà della nostra amministrazione non è quello di attuare solo politiche assistenziali, ma aiutare le persone che si sono trovati in un momento della loro vita in difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro in maniera stabile”