Anzio Nettuno. La Polizia multa locali che non rispettano le regole anti covid

Nel weekend appena passato, prima dell’ultimo DPCM, gli uomini della Polizia di stato del Commissariato ps Anzio, hanno effettuato seguendo l’imput del Dirigente, controlli straordinari per il rispetto delle norme a ti covid. Proprio questa attività nella serata di sabato e nottata di domenica, sono stati sanzionate tre attività commerciali. due pub di Anzio e uno di Nettuno, dove non erano stati rispettati l’uso delle mascherine e l’orario di chiusura. È prerogativa degli uomini della polizia, perseguire chi non rispetta le direttive nazionali. L’uso delle mascherine e il distanziamento evita il pericoloso contagio.