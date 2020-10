Giustizia per i cinghiali di Roma

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo quanto accaduto la notte tra venerdì 16 e sabato 17 ottobre nella Capitale, chiediamo giustizia per la mattanza dei cinghiali che sta avvenendo nella capitale ma soprattutto per la mamma ed i suoi cuccioli uccisi in modo ignobile e violento.

Pretendiamo spiegazioni dai responsabili di questa cruenta soppressione avvenuta nel parchetto di Mario Moderni, in via della Cava Aurelia.

Pretendiamo altresì di essere presenti ai prossimi tavoli tecnici dove si discuterà il destino degli altri cinghiali che popolano i centri abitati di Roma.

Ci raduneremo sabato 24 ottobre dalle ore 14:30 in piazza del Popolo coinvolgendo, oltre gli attivisti e volontari di altre associazioni, anche tutti i cittadini che sono rimasti indignati per le direttive istituzionali.

Bisogna fare luce su questa pagina infausta e trovare concretamente soluzioni alternative, per preservare la vita dei cinghiali.

Lo grideremo a gran voce affinché non si ripeta in futuro questa ingiustificata carneficina.

La lista degli organizzatori dell’evento è in continuo aggiornamento.

Se sei un’associazione che viole aiutarci nell’organizzazione e nella diffusione di questo importante evento, scrivici all’email animaliberaction@gmail.com

VI ASPETTIAMO NUMEROSI.

Uniamoci per chiedere GIUSTIZIA su quanto è accaduto e su quanto sta accadendo ai cinghiali di Roma.

N.B. La manifestazione sarà statica e in rispetto delle misure inerenti al distanziamento sociale attualmente in vigore.