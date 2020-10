Anzio. La Polizia denuncia per detenzione di marijuana due minorenni in monopattino

Oggi attorno alle ore 13.00 il personale della squadra investigativa del Commissariato di Anzio, mentre percorreva via casal di Claudia, procedeva al controllo di due giovani, che a bordo di monopattini, adottavano, incuranti del traffico veicolare, una condotta alquanto pericolosa, salendo e scendendo dal marciapiede, mettendo a repentaglio la loro e altrui incolumità. I ragazzi durante il controllo apparivano agitati. Infatti nel corso delle operazioni di identificazione, da un ulteriore ed attento controllo, veniva rinvenuta sostanza stupefacente tipo marijuana, circa 60 grammi.

Durante la successiva perquisizione domiciliare, venivano rinvenute, gli attrezzi per il confezionamento e pesatura. Vista la giovane età dei ragazzi minorenni.

Si procedeva alla denuncia in stato di libertà, al sequestro della sostanza e del bilancino. La banda dei monopattini, è stata assicurata alla giustizia.