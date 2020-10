Anzio. Lettera: Lo scempio compiuto sulle piante di carrubo allo Zodiaco

Gentile redazione

Oggi passando in via dell’Acquario al quartiere lo Zodiaco mi ha preso un colpo al cuore , ho scoperto, con mio sommo dispiacere, che la siepe di carrubi è stata totalmente capitozzata ad un metro d’altezza, interrogato il signore che stava lavorando mi ha risposto che gli è stato ordinato quel tipo di taglio perché cosi avevano ordinato gli ingegneri del verde …. ora io mi chiedo se è mai possibile fare uno scempio simile quando chiunque sa che capitozzare un albero lo rovina… questa gente non sa cosa sia l’abbattimento delle polveri sottili, delle ondate di calore, delle bombe d’acqua, grazie agli alberi che noi distruggiamo !!! qualsiasi imbecille avrebbe fatto potare e dato un senso estetico alla siepe cosi è solo uno scempio.

Lucia Costantino