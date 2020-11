Anzio. Ladri si accampano in casa di Rutelli a SantaTeresa, poi rubano tv e scappano

I malviventi sembra abbiano occupato per un paio di giorni un appartamento ad Anzio, all’interno del residence La Pinetella, di proprietà della suocera dell’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli, madre della giornalista Barbara Palombelli. Si sono poi dati alla fuga solo questa mattina una volta vistisi scoperti.

Tutto è avvenuto nella zona di Santa Teresa nei pressi dell’Ospedale Riuniti. I residenti avevano sentito negli ultimi giorni dei rumori provenire dall’abitazione della suocera dell’esponente politico, ma avrebbero pensato che a casa si fossero semplicemente recati i proprietari. Poi questa mattina, notando che le cose strane erano diventate un po’ troppe, è stato dato l’allarme e quando una cognata di Rutelli ha inviato sul posto la signora delle pulizie e il giardiniere i due uomini si sono precipitosamente dati alla fuga.

I carabinieri della Compagnia di Anzio hanno già effettuato un sopralluogo e a quanto pare i ladri, oltre a soggiornare nell’appartamento, avrebbero rubato soltanto un televisore. Un secondo furto è stato inoltre registrato in un’altra abitazione vicina sempre nello stesso residence. Furti avvenuti nonostante che per accedere al comprensorio si deve superare un cancello automatico azionato dagli appartamenti oppure essere in possesso di un telecomando.