Nettuno. Uomo entra in un bar armato di macete, arrestato dalla Polizia

Terrore a Nettuno, questa mattina intorno alle 11.00, all’interno di un bar nella zona della Cantina sociale, un uomo con precedenti penali, armato di in machete lungo circa 40 cm, è entrato nell’esercizio pubblico, minacciando il gestore, che prontamente ha attivato l’sos collegato con la polizia, che in pochi attimi ha raggiunto il luogo del reato, assicurando alla giustizia l’uomo di circa 40 anni italiano, che successivamente è stato consegnato al personale sanitario per verificare lo stato psichico.