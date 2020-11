Truffa pensioni di guerra, la GDF scova 25 persone che avevano contraffatto moduli e certificati

Hanno scritto false dichiarazioni, contraffatto moduli e certificati per avere la pensione di guerra. 25 in totale le persone scovate dalla Guardia di Finanza, per un ammanco per l’Erario di 700mila euro. Dei coinvolti, a 21 è stata comminata una denuncia all’Autorità Giudiziaria, mentre gli altri 4 sono stati sanzionati amministrativamente.

E’ stata la Ragioneria Generale dello Stato a fornire agli inquirenti i dati dei ricevitori del trattamento assistenziale. Dopo un’attenta analisi, il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi comunitarie delle Fiamme Gialle, ha notato che alcune posizioni necessitavano di ulteriori accertamenti. Questo perchè si riferivano a soggetti deceduti e che quindi avevano perso il diritto alla pensione.

Sono così partite le indagini sul campo, ad opera del 3° e del 7° Nucleo Operativo Metropolitano, coadiuvati dalle Compagnie di Velletri e Colleferro. L’operazione ha portato alla scoperta dei 25 illeciti percettori, collocati tra Roma, Lido di Ostia, Bellegra e Genzano di Roma. A loro carico è stata formulata un’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato. Ad alcuni è stato inoltre sequestrato preventivamente quanto giacente sui conti correnti, fino all’estinzione del credito.