Coppola e Marchiafava: “Il virus continua a diffondersi. Limitate assembramenti e restate in casa”

“Negli ultimi giorni stiamo assistendo al susseguirsi di notizie allarmanti legate alla diffusione del virus nella nostra città. Aumentano i nuovi casi e, purtroppo, si registrano nuovi decessi. L’Unità di Crisi, allestita per fronteggiare l’emergenza, sta producendo il massimo sforzo per garantire tutte le tutele possibili alla cittadinanza, ma il timore è che possa non essere sufficiente. Pertanto ci corre l’obbligo ribadire con fermezza la necessità di limitare gli spostamenti e gli assembramenti. Preghiamo la cittadinanza di restare per quanto possibile in casa e di evitare contatti con persone al di fuori del proprio nucleo famigliare. Quello che chiediamo è uno sacrificio notevole, ma necessario”. Lo dichiarano in una nota il Sindaco di Nettuno, Alessandro Coppola e il Consigliere comunale, Waldemaro Marchiafava.