Anzio. La Polizia mette fine alle scorribande della fiat 500 Abarth, denunciato 37 enne

Nella giornata odierna, sono terminate le scorribande della fiat 500 Abarth, la volante del commissariato Polizia di Anzio Nettuno, sulla nettunense verso le ore 10.30, intercettava l’auto più volte segnalata per una guida pericolosa. L’uomo alla guida alla vista della polizia, cercava di far perdere le tracce. Ma gli operatori professionalmente senza arrecare pericolo agli altri utenti, procedevano al fermo dell’uomo. L’auto aveva montata una targa diversa. Al termine degli accertamenti l’uomo di Anzio di 37 anni, veniva deferito alla giustizia per il reato di riciclaggio e guida senza patente, già ritirata in precedenza.