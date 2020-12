Nettuno, Comune e BCC avviano gestione buoni spesa per i bisognosi

La Giunta Comunale di Nettuno ha deliberato di avviare il servizio di gestione dei buoni spesa destinati alle famiglie insieme alla BCC di Nettuno. I buoni spesa, lo ricordiamo, sono concessi ai cittadini aventi diritto per fronteggiare i disagi legati all’emergenza COVID. I commercianti che aderiranno all’iniziativa dovranno scaricare una app sul proprio telefono oppure su un tablet e potranno poi fornire il servizio. I cittadini aventi diritto dovranno solo andare a fare la spesa, in una o più soluzioni, in tutti i negozi convenzionati con il comune di Nettuno sia della piccola che della grande distribuzione. “Questa operazione spiega l’Assessore ai Servizi Sociali Maddalena Noce – è bene sottolinearlo, è a costo zero per i cittadini e per l’Amministrazione comunale. In questi giorni in cui stavamo perfezionando i dettagli della procedura come maggioranza siamo stati ingiustamente attaccati dall’opposizione che senza neanche conoscere i dettagli del lavoro degli uffici ha puntato il dito. Cogliamo l’occasione per un ringraziamento di cuore alla BCC di Nettuno che ha messo a disposizione della città e dei cittadini la piattaforma ‘shopping plus’ del costo commerciale di 10mila euro che la Banca sosterrà integralmente dimostrando il legame profondo tra la città di Nettuno e la sua banca. Questa Amministrazione e io personalmente – conclude l’assessore ai servizi sociali Maddalena Noce – siamo sempre in prima linea per i cittadini e operiamo avendo sempre in mente l’interesse comune. Alle polemiche e alle chiacchiere rispondiamo con i fatti concreti. Voglio ringraziare tutti i dipendenti e in particolare la dirigente Margherita Camarda che lavora senza sosta e senza orari per studiare le soluzioni migliori in favore delle fasce più sensibili della cittadinanza”. “Ringrazio la BCC per il gesto di generosità verso la città di Nettuno- ha detto il Sindaco Alessandro Coppola – in quest’epoca di lutti e sacrifici questa Amministrazione fa la sua parte con il massimo impegno per stare vicino ai cittadini che ne hanno più bisogno. A tutti voglio dire che il Comune c’è e lavora”.