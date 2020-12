Aprilia. Scomparso da casa Valerio Federici, l’appello dei familiari

Il giovane da una settimana non è reperibile

E’ di nuovo misteriosamente scomparso Valerio Federici, il 34enne di Aprilia che già in passato aveva fatto perdere le sue tracce per diversi giorni. Il papà Antonio non ha più notizie del ragazzo dal 23 dicembre, per questo ha presentato una denuncia ai carabinieri e ha contattato anche la trasmissione “Chi l’ha visto?” che ha lanciato un appello in trasmissione e sul proprio sito.

Valerio negli ultimi tempi aveva trovato lavoro e si era trasferito a Roma, nella sua abitazione nella Capitale ha lasciato il telefono cellulare. L’ultima volta è stato visto il giorno di Natale nel quartiere Tor Bella Monaca, il padre invita chiunque lo riconoscesse o avesse informazioni utili a contattare i familiari al 3332067179. «Ringrazio anticipatamente – ha scritto il padre Antonio sul suo profilo facebook – tutti coloro che potranno fornirmi indizi utili ai fini del suo rintraccio. Per qualsiasi notizia fondata potete contattarmi. Grazie a tutti».