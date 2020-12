“Il respiro delle signore”: il libro di Ornella Morini surfer di Anzio

Fresco di stampa il libro di una donna che ama le onde del mare

“Molti miei amici surfisti sono rimasti stupiti sentendo la notizia dell’uscita del mio romanzo- scrive l’autrice Ornella Morini- a dire il vero, io stessa non avrei pensato di poter arrivare a terminare questo lavoro, non essendo una scrittrice e neanche una lettrice abituale.

La mia è stata una reale esigenza, un istinto che è partito da dentro e si è tradotto in parole e poi in capitoli, fino a diventare un piccolo racconto autobiografico.

Ognuno di noi ha dentro una storia da raccontare e tutte le persone che hanno una grande passione vivono una propria unicità, che si fonde ed è complementare con quella di altri appassionati.

La mia vita attraverso il mare è cambiata, come se le onde mi avessero mostrato una nuova strada e una prospettiva di vita più bella.

Non è stato facile per me arrivare a leggere un intero libro, forse perché non sempre ho scelto la giusta lettura, ma soprattutto per una mia lieve forma di dislessia.

Per questo ho scritto un testo semplice e non troppo esteso, scorrevole e leggero per tenervi compagnia per qualche giorno. Buona lettura a tutti”

