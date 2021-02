Continua l’impegno della Polizia Locale del Comune di Anzio, guidata dal Comandante Antonio Arancio, nell’intensa attività di controllo per la prevenzione del Covid-19. Sono in corso numerosi controlli e diversi posti di blocco sul territorio comunale, per la verifica delle prescrizioni sanitarie, finalizzati ad evitare possibili assembramenti ed a sanzionare il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

L’attività di prevenzione della Polizia Locale proseguirà nel fine settimana.