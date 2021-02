Nettuno, completata la giunta. Dopo Tomei diventa assessore Luca Zomparelli

E’ stato nominato questa mattina dal Sindaco Alessandro Coppola l’ultimo componente della Giunta Comunale. Il nuovo Assessore Luca Zomparelli ha ricevuto le deleghe a Polizia Locale, Sicurezza, Viabilità, Politiche Agricole, Ufficio contezioso/legale. Questa nomina assieme a quella dell’Assessore Fabrizio Tomei che ha ottenuto le delega a Lavori Pubblici, Trasporti e Manutenzione, completa la squadra di Governo della Città. Nei prossimi giorni verranno, inoltre, assegnate alcune deleghe a progetto con specifici obiettivi assegnati ai consiglieri di maggioranza con l’intento di coinvolgere attivamente gli esponenti del Consiglio nei lavori per lo sviluppo del territorio. “Auguro buon lavoro ai nuovi assessori Fabrizio Tomei e Luca Zomparelli – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – che sono certo lavoreranno in maniera efficace per concretizzare l’idea di Governo che questa maggioranza ha per il futuro della Città di Nettuno. Dopo un periodo di confronto sereno all’interno di tutte le forze politiche che mi sostengono abbiamo chiuso il cerchio e completato la Giunta Comunale composta da esponenti che si contraddistinguono per l’amore verso la nostra Città”.