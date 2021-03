Nettuno. Padre stanco di subire violenze dal figlio lo denuncia

La Polizia arresta il figlio violento

La violenza in famiglia in quanto tale, è violenza e basta, la storia emersa agli uomini del Commissariato Polizia di Anzio Nettuno, è una triste storia, raccontata da un padre, il quale dopo le continue violenze angherie e offese, si è visto costretto a denunciare il proprio figlio. Le indagini delicate e attente, hanno permesso di scoprire le violenze subite dal genitore ad opera del figlio, che per mantenere il suo standard di vita, pretendeva dal padre, continui aiuti economici, senza mai rivolgere al medesimo un abbraccio o una parola di conforto, ma solo violenze, la più grave, dopo che il genitore appena dimesso dall’ospedale a seguito di un intervento chirurgico è stato fatto oggetto di un lancio al corpo con una palla da baseball. Questo episodio denunciato ha permesso agli inquirenti di arrestare il giovane, già colpito da provvedimenti restrittivi. È bene sottolineare che il team anti violenza della Polizia di Anzio, opera come in questo caso, con grande professionalità mettendo le vittime al centro del forte abbraccio della Polizia di Stato, proteggendo qualsiasi persona ne abbia bisogno.