Nettuno. Coronavirus, 9 nuovi casi. Lazio in zona rossa da lunedì 15 marzo

Sono nove i nuovi casi di Coronavirus registrati a Nettuno nelle ultime 48 ore. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono 92 di cui 5 ospedalizzati.

Roma e il Lazio in zona rossa da lunedì 15 marzo. Lo ha deciso il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base delle indicazioni ricevute dalla Cabina di Regia e dal Comitato Tecnico Scientifico. Ad annunciarlo il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti, in visita al centro vaccinale di Fiumicino insieme al premier Mario Draghi: “Il Lazio da lunedì sarà chiamato a rispettare, giustamente, le regole della zona rossa”. L’indice Rt, attestato a 1.3, è in netta crescita rispetto alla scorsa settimana e questo ha determinato l’inserimento della regione della Capitale nella fascia con le restrizioni più dure: vietati tutti gli spostamenti (anche all’interno del proprio comune di residenza), tranne quelli per necessità, per lavoro o per motivi di salute. Chiusi bar e ristoranti, che potranno effettuare solo servizio da asporto e servizio a domicilio. Chiuse le scuole di ogni ordine e grado con tutti gli studenti che torneranno alla didattica a distanza.