Nettuno. La polizia blocca festa col karaoke nel quartiere Zucchetti

Dopo una segnalazione una festa tra ragazzi è stata interrotta ieri dall’intervento degli agenti del Commissariato di polizia di Anzio e Nettuno. Undici giovani avevano organizzato un karaoke in un villino nella zona dei Zucchetti, cinque di loro sono stati multati perché provenienti da altre province per violazione delle norme contro gli assembramenti, mentre è stato accertato che altri sei ragazzi appartenevano allo stesso nucleo familiare.

L’azione posta in essere nel week end ad Anzio e Nettuno, da parte della polizia ha portato all’elevazione di 8 verbali e al controllo di circa 300 persone. Anche se la zona rossa avrebbe dovuto stoppare il flusso turistico in realtà la giornata stupenda di sole ha permesso ai cittadini di fare il pieno di vitamina D. Le forze in campo poste in essere dall’ordinanza della questura, sono state un ottimo deterrente contro gli assembramenti.