Anzio, da domani torna la didattica in classe negli istituti comprensivi

“Ad Anzio, nei giorni di martedì 30 e mercoledì 31 marzo, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, le lezioni saranno regolari. Da domani la nostra Regione sarà in zona arancione, diverse attività commerciali potranno fortunatamente riaprire, i nostri ragazzi, nel rispetto della normativa, potranno tornare ad avere un minimo di vita sociale ed a praticare le attività sportive consentite. La Scuola, luogo sicuro e pietra miliare del Paese, con tutta la popolazione scolastica e con tutti i nostri cari alunni che hanno sempre dimostrato un comportamento eccellente, ad Anzio sarà in presenza, con la didattica in classe, con il trasporto scuolabus sicuro ed il regolare servizio di refezione scolastica per il tempo pieno ed il modulo”.

Lo ha affermato l’Assessore alle politiche della scuola del Comune di Anzio, Laura Nolfi, impegnata, insieme al Sindaco, Candido De Angelis ed al Dirigente preposto, Angela Santaniello, a coordinare l’attività amministrativa per la riapertura in sicurezza delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

“Le nostre Scuole, di fatto, sono sempre rimaste aperte, – prosegue l’Assessore Nolfi – in supporto degli alunni più fragili, per alcune turnazioni in presenza e per garantire la DAD, rispetto alla quale sono stati fatti numerosi progressi. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i Dirigenti Scolastici per la sempre positiva collaborazione e tutto il personale impegnato per consentire la ripresa, in sicurezza, della didattica in classe”.