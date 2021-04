Nettuno. Ritrovato il corpo del 33enne che si era gettato in mare ieri sera

Ritrovato il corpo del 33enne di origini marocchine che ieri attorno alle 20,00 si era gettato tra le onde, davanti alla spiaggia di Scacciapensieri, con l’intento di togliersi la vita. Il ragazzo aveva telefonato alla fidanzata dicendo che si sarebbe ammazzato, per poi, dopo essersi spogliato, buttarsi tra le forti onde del mare agitato. Per circa tre ore le ricerce sono andate avanti, fino a quando alle poco dopo le 23,00 il corpo dell’uomo è riaffiorato, trasportato dalla corrente, sulla riva ad un centinaio di metri dal luogo dove era stato visto entrare in acqua.