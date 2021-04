Tor San Lorenzo. Tenta di rubare una mercedes, arrestato dai Carabinieri

Questa notte i Carabinieri della Tenenza di Ardea, nell’ambito di una serie di servizi di controllo del territorio atti a prevenire i reati contro il patrimonio, hanno tratto in arresto un pregiudicato di nazionalità romena, classe 1997 e residente a Tor san Lorenzo, trovato su via Foggia intento a rubare un Mercedes E200 regolarmente parcheggiato su pubblica via.

All’arrivo dei militari il soggetto ha tentato la fuga a piedi ma è stato subito inseguito e bloccato dai Carabinieri che lo hanno immediatamente ammanettato e condotto in caserma.

Questa mattina il GIP del Tribunale di Velletri ha disposto la convalida dell’arresto e la traduzione presso il carcere di Frosinone.