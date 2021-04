I Carta Bianca allo Studio 8 riaprono il sipario del teatro con “Risate da asporto”

Non potevano essere che loro, Daniele Graziani e Lucio Dal Maso, in arte I Carta Bianca, straordinari registi della performance di Carlo Verdone al teatro all’aperto di Villa Adele e protagonisti del ritorno di Rugantino a Broadway, insieme ad Enrico Brignano, a suonare coraggiosamente il gong della ripresa dell’attività teatrale sul litorale romano.

Al teatro Studio 8 di Nettuno, sabato 8 maggio, ovviamente con inizio alle 20.00 per rispettare il “coprifuoco” delle 22.00, in uno spettacolo per i pochi eletti che riusciranno ad accaparrarsi il biglietto, I Carta Bianca porteranno in scena il loro esilarante “Risate da ASPORTO”.

“Nell’era del distanziamento sociale, delle restrizioni e delle zone a colori – dicono i due attori di casa nostra – riapriamo il sipario teatrale con uno spettacolo il cui titolo fa il verso a un termine che ormai è entrato a far parte del nostro quotidiano.

Il mondo dello spettacolo, finalmente riparte e noi vogliamo farlo con un evento esclusivo, con posti limitati al fine di garantire a tutti sicurezza, ma soprattutto con uno show che possa festeggiare più che una ripartenza, quasi una rinascita del settore culturale. Una rappresentazione quasi inedita, dove vizi e virtù di una società che oggi più che mai è divisa tra chi vive uno stato d’ansia, che i media cavalcano come il fantino di maggior esperienza, e chi, come i migliori terrapiattisti insegnano, vive distratto, quasi distaccato dal momento che stiamo vivendo, assorbito dallo smartphone e dai social del momento”.

Il teatro prova a ripartire in sicurezza, I Carta Bianca sul palcoscenico aspettano il pubblico per tornare nuovamente a sorridere.

Info biglietti 351 8599212 – 339 7709998.