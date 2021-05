Anzio Nettuno. I Carabinieri intensificano i controlli alla ricerca di armi: arrestate due persone e sequestrate due pistole pronte a sparare

Nel corso della settimana appena trascorsa i carabinieri di Anzio hanno intensificato i controlli nell’ambito del contrasto al fenomeno della detenzione illegale di armi. Infatti a conclusione di un’approfondita attività informativa, resa possibile grazie alla tangibile presenza di numerose pattuglie in servizio esterno sul territorio di competenza, sono state effettuate una serie di perquisizioni domiciliari e locali nei confronti di soggetti sospettati di detenere illegalmente in casa armi e munizioni.

Le operazioni di ricerca, effettuate dai militari del N.O.R della Compagnia Carabinieri di Anzio agli ordini del Capitano Giulio Pisani e sotto la direzione della Procura della Repubblica di Velletri, sono state sviluppate in particolare nelle giornate di martedì e venerdì scorsi ed hanno consentito di trarre in arresto due persone: G.A. 49venne romano residente a Nettuno trovato in possesso di una pistola “Beretta” con matricola alterata perfettamente funzionante e con 4 proiettili già inseriti nel caricatore, e C.F. 64enne nativo di Avellino, anch’egli residente a Nettuno, già gravato da importanti precedenti, il quale deteneva illegalmente una pistola a tamburo “American Carbine” di grosso calibro non censita con relativo munizionamento.

Sono in corso accertamenti per verificare se le armi sequestrate siano state utilizzate per la commissione di altri reati sull’intero territorio nazionale.