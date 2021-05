Paura a Trigoria Minacce e auto danneggiate, nei guai il padre di Scamacca

Pare volesse prendersela anche con Bruno Conti

Pomeriggio di paura ieri a Trigoria quando il padre di Scamacca, centravanti del Genoa ed ex tesserato delle giovanili della Roma, si è introdotto all’interno del centro sportivo giallorosso con una spranga danneggiando le auto presenti all’interno del Fulvio Bernardini.

Il papà del giocatore ha sfruttato l’ingresso con la barra a livello spaventando i presenti.

Una volta sceso dall’auto si è accanito sulle vetture che ha visto vicino a sé, distruggendo i vetri di almeno 4-5 macchine, tra cui quelle dei dirigenti Tiago Pinto e Morgan De Sanctis. I guardiani si sono rifugiati nel gabbiotto terrorizzati, da lì hanno chiamato la sicurezza mentre l’invasore danneggiava a colpi di spranga anche la lupa capitolina all’ingresso del centro sportivo. Poi si è diretto verso gli uffici della sede: pare volesse prendersela anche con Bruno Conti dirigente sportivo della AS Roma.

Nel giro di poco è stato tempestivamente fermato prima dalla sicurezza della Roma e poi dalla Polizia del Commissariato Eur che lo hanno arrestato. Ancora non si conoscono i motivi dietro tali azioni. L’uomo è stato denunciato dalla polizia per danneggiamento e portato in ospedale per le cure del caso.

Gianluca Scamacca ha poi commentato a ‘gazzetta.it‘ l’episodio che ha visto protagonista il padre: “Sono rimasto molto scosso da tutto ciò che è successo e ho letto. Davvero non so spiegarmelo. Da molto tempo non vedo mio padre”.