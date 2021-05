Italia Viva in maggioranza, sindaco De Angelis apre il confronto politico

“Ad Anzio il confronto politico con Italia Viva, sui temi più importanti dell’agenda di governo, è ormai un dato di fatto. Colgo l’occasione per ringraziare il Capogruppo in Consiglio Comunale, Anna Marracino, per il suo importante contributo in questi anni di amministrazione, su punti programmatici di primaria importanza come il risanamento della Capo d’Anzio ed il rilancio del Porto, il Bilancio, l’istituzione dell’asilo nido comunale, il recupero del Paradiso sul Mare ed il piano delle nuove opere pubbliche, fondamentale per programmare la Città di domani. Le porte dell’Amministrazione Comunale e della maggioranza sono aperte ad Italia Viva, consapevoli della serietà e dello spessore delle proposte programmatiche per lo sviluppo del nostro territorio”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, che comunica ufficialmente l’apertura politica e programmatica della maggioranza di governo ad Italia Viva.