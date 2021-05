Anzio. Spaccio di cocaina, i Carabinieri arrestano 56enne

Sebbene si trovasse da solo e libero dal servizio, un Carabiniere effettivo alla Stazione di Lavinio Lido di Enea non ha esitato a qualificarsi ed intervenire dopo che, nel pomeriggio di domenica, in via delle Meduse a Tor san Lorenzo, ha assistito ad una cessione di droga tra due soggetti.

Subito qualificatosi ed intervenuto, ha provveduto a perquisire acquirente – rinvenendo un grammo di cocaina appena acquistata – e spacciatore – trovato in possesso di 195 € e di altre due dosi di cocaina pronte per essere cedute.

Dopo aver richiesto urgentemente il supporto di altri colleghi della Compagnia di Anzio, prontamente intervenuti in ausilio del giovane Brigadiere, è stato perquisito il domicilio dello spacciatore – un muratore classe ’66 con precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti – consentendo di rinvenire altri 16 grammi di cocaina ancora da tagliare da cui avrebbe potuto ricavare almeno altre 50 dosi.

Il muratore è stato quindi arrestato in flagranza per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo una notte nelle camere di sicurezza della Compagnia di Anzio, è stato processato e condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 4500€.