Baseball, Troncarelli e Capolei: “Auguri ai ragazzi convocati in Nazionale Under 15”

“E con grande piacere che accogliamo la notizia della convocazione in Nazionale italiana Baseball Under 15 di ben sette giocatori provenienti dalle squadre Lions Nettuno e Dolphins Anzio. Si tratta di Francesco Gallo, Filippo Sabatini, Matteo Marucci, Lorenzo Barbona, Daniele Di Persia, Riccardo Mazzanti, e Giacomo De Donno. Gli atleti si aggregheranno nei prossimi giorni al raduno della Nazionale U15 a Staranzano dove si terrà il torneo ‘Alpe Adria’, occasione utile per il tecnico per selezionare la rosa dei venti giocatori che prenderà parte ai prossimi campionati europei.

È solo l’ultimo dei tanti risultati importanti ottenuti dai due club di baseball di Anzio e Nettuno, un un territorio questo che punta molto sullo sport e che valorizza i giovani. Ed è inoltre la dimostrazione che se si lavora bene, i traguardi si raggiungono. Ringraziamo quindi i club per lo straordinario lavoro che fanno quotidianamente, e facciamo i nostri migliori auguri ai ragazzi convocati”.

Lo dichiarano in una nota Alessandra Troncarelli, Assessore alle Politiche Sociali della Regione Lazio e Fabio Capolei, Consigliere regionale del Lazio.