Nettuno. La Polizia arresta due uomini che spacciavano nella zona della stazione

Nell’ambito dei controlli “anti movida”, nella serata di sabato gli equipaggi del reparto prevenzione e crimine, in collaborazione con gli uomini delle volanti del Commissariato di Polizia Anzio Nettuno, durante i controlli al borgo medievale di Nettuno e la stazione ferroviaria, hanno sgominato un sodalizio criminale, dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, composto da due giovani egiziani. Furante le operazioni sono state sequestrate circa 30 grammi di hashish e una ingente somma di denaro, riconducibile ai proventi della vendita dello stupefacente. i due giovani venivano tratti in arresto e in data odierna sottoposti al giudizio della Procura di Velletri.