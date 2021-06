Giovedì 3 giugno si è svolta la cerimonia di assegnazione delle borse di studio agli studenti del Liceo Artistico Pablo Picasso di Anzio in memoria dello scultore Giancarlo Franzosi.

Il tema del concorso prendeva spunto da una frase celebre di Paul P. Harris, fondatore nel 1905 del Rotary: “I sorrisi sono segni di amicizia: ve ne sono molti dentro di voi, non teneteli prigionieri. Lasciateli liberi nel luogo e al momento giusto, e il loro effetto trasporterà il bene sino ai cancelli dell’eternità”.

Questa iniziativa, voluta dal Rotary Club Golfo d’Anzio e dalla famiglia dello scultore Franzosi, ha visto la partecipazione entusiasta degli studenti e degli insegnanti del Liceo Artistico. I ragazzi hanno realizzato pregevoli opere nel campo delle arti figurative, del design del tessuto, del design dei metalli e dell’oreficeria e, nonostante le complicazioni dovute alla chiusura delle scuole per molte settimane, con passione ed energia hanno affrontato questa prova non facile. Tutti i partecipanti hanno creato lavori artistici particolarmente significativi.

La manifestazione ha voluto essere un esempio di come si può collaborare per avvantaggiare la nostra comunità e focalizzare l’attenzione sui giovani e sulla loro formazione.

Lo scultore Franzosi, laureato all’Accademia di Belle Arti di Brera, architetto, definito “scultore di intuizione” da Remo Brindisi, è stato un artista che ha realizzato importanti sculture presenti in Europa, in Africa e negli Stati Uniti. Incurante di ogni fermento d’avanguardia, non ha mai abbandonato il suo classico figurativismo; con rara magistralità interpretativa ha modellato figure di donne, di animali, ha progettato chiese, monumenti, fontane richiesti da privati, enti ed università. Ha corredato i suoi progetti con statue di sapore romantico dove la figura forte di una calibrata architettura equilibra la scena come parte integrante della tematica che vuole rappresentare e del paese circostante. Sue opere sono esposte al Museo della Scultura di Zurigo e al Museo d’Arte Moderna di Parigi.

Nel suo discorso di ringraziamento agli studenti, ai professori e alle famiglie presenti all’incontro il Presidente del Rotary Club Golfo d’Anzio Gilberto Zampighi ha ricordato che: “La scuola è il luogo dove tutti i giorni avviene quel miracolo che è il passaggio di consegne da una generazione all’altra, il miracolo della crescita umana, culturale e professionale di voi ragazzi.

Ringrazio tutti voi per la partecipazione, la Dirigente Scolastica prof.ssa Valentina Paumgardhen, la prof.ssa Anna Maria Sanfilippo che con entusiasmo ha aderito all’iniziativa del Rotary Club Golfo d’Anzio, ringrazio tutti i docenti per l’energia profusa, il personale non docente e ringrazio la famiglia Franzosi che ci ha dato questa opportunità.”