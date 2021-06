Ostia. Cade palo dalla benna di una ruspa in cantiere nautico: muore operaio 58enne

Tragedia sul lavoro ad Ostia dove intorno alle 15 ieri un operaio è morto in un cantiere nautico. L’uomo è deceduto sul colpo, dopo essere stato colpito da un palo da ormeggi che, per motivi e dinamica ancora in corso di accertamento, si sarebbe staccato dalla benna di una ruspa che lo stava trasportando.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Ostia e il personale del 118. Il fatto è avvenuto in un cantiere navale di via dell’Idroscalo 255. La vittima era un operaio di 58 anni originario della provincia di Potenza dipendente di una ditta esterna che stava effettuando lavori nell’area del cantiere.

Solamente due giorni fa un’altra tragedia simile sul litorale a sud di Roma, dove Roberto Grossi è morto a seguito di un incidente sul lavoro. Il dramma in via Tito Speri nella zona industriale del comune del litorale. Salgono così ancora i dati delle sul lavoro nel Lazio.