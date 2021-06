Anzio, Fdi: “In piazza per le nostre proposte e per il tesseramento”

Fratelli d’Italia ritorna in piazza per raccogliere firme per la propria campagna a favore di alcuni temi fondamentali. Poi sarà anche l’occasione per ribadire che le iscrizioni al Partito di Giorgia Meloni sono aperte, e che i cittadini possono sostenere il percorso di Fratelli d’Italia e farne attivamente parte.

“Siamo arrivati a duecento iscritti sul territorio di Anzio ma puntiamo ad implementare questo numero di sostenitori” interviene così in una nota il responsabile locale di FDI Romeo De Angelis e prosegue “Fratelli d’Italia cresce sia a livello nazionale che locale, grazie al lavoro di tutti, in primis della presidente Giorgia Meloni e poi di tutti noi che dobbiamo meritare e rafforzare il consenso che stiamo avendo, sempre al servizio della gente.”

“Voglio ringraziare i militanti e i dirigenti locali che ci danno l’occasione di tornare in piazza per le nostre proposte e per il tesseramento” interviene così il capogruppo di FDI Davide Gatti e conclude “Ci vediamo sabato in piazza e aspettiamo i cittadini per confrontarci anche sui temi dell’amministrazione e rappresentarli in Consiglio.”

Il gazebo di Fratelli d’Italia è previsto per sabato 12 Giugno prossimo, dalle 10 alle 20 in Piazza Pia ad Anzio.