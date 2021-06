Anzio. Perseguitava dottoressa, arrestato anziano stalker

Un ottimo lavoro, nato dalla sinergia tra la Procura della Repubblica di Velletri e il team Codice rosso del commissariato di Polizia di Anzio Nettuno, ha permesso di trarre in arresto una persona anziana, che negli ultimi mesi, ha reso impossibile la vita ad una dottoressa dell’ASL Roma 6, con azioni da stalker divenute con il tempo incessanti e persecutorie. Per diversi mesi l’uomo ha perseguitato la dottoressa, anche quando si recava in ospedale per le cure. Alla fine la donna è stata costretta a rivolgersi alle forze dell’ordine. Gli uomini della Polizia di stato coordinati dalla autorità giudiziaria, ha permesso di applicare l’ordinanza restrittiva nei confronti dell’uomo.