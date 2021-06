Nasce a Nettuno il logo delle Olimpiadi Invernali Giovanili Europee 2023

È un vero e proprio talento quello di Andrea Villani graphic designer di Nettuno, specializzato in grafica per importanti eventi sportivi di carattere internazionale, è lui, infatti, l’autore del logo delle Olimpiadi Invernali Giovanili Europee (denomiati EYOF) che si svolgeranno in Friuli Venezia Giulia nel 2023. Un evento internazionale importante, che coinvolgerà migliaia di giovani per il Festival Olimpico della gioventù europea.

E non è l’unica creazione quella delle olimpiadi giovanili, il graphic designer è stato scelto come autore di diversi loghi in occasione di grandi eventi sportivi: tra le altre opere realizzate il logo Europei di Baseball Piemonte 2021 e quello degli Europei di Softball 2021.