Anzio. 2,5 kg tra crack e hashish 19enne incensurato arrestato dalla Polizia

Questo è quello che le volanti del commissariato ps Anzio Nettuno, a seguito di un controllo effettuato nei confronti di un giovane di 19 anni incensurato di Anzio, alle ore 5 del mattino, hanno recuperato. l’attività di controllo del territorio, posto in essere dagli uomini della Polizia di stato, a mezzo dell’ufficio OSPAP che ha incardinate le volanti blu della polizia, durante un normale controllo effettuato alle 5 del mattino, in zona Anzio 2, nei confronti di un giovane ragazzo, che aveva indosso alcune dosi di sostanza stupefacente tipo hashish, ha permesso di recuperare durante le operazioni presso la l’abitazione dello stesso, 2.5 kg di stupefacente crack e hashish , già pronto per la vendita e una forte somma di denaro. il ragazzo veniva arrestato e stamani condannato a 2 anni e 4 mesi dalla Tribunale di Velletri.