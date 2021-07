Oriente e Benessere allo Stabilimento Dea Fortuna di Anzio

Lezione prova di Danza Orientale e Chakra e Guida al Training Autogeno

Arriva sulle spiagge di Anzio “Oriente e Benessere”, mercoledì 28 luglio si svolgerà l’Open Day gratuito dedicato alla Danze Orientale e benessere psicofisico, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso lo Stabilimento Dea Fortuna di Anzio (Riviera Mallozzi). Sarà possibile seguire la lezione prova gratuita di “Danza Orientale e Chakra” (ore 18.00 – 19.00), ossia il risveglio dell’energia femminile dei 7 chakra attraverso la danza. Tra i benefici psicofisici la Danza Orientale tonifica la muscolatura, migliora l’abilità delle articolazioni, la postura e la circolazione del sangue. Il corretto funzionamento dei centri energetici influenza la salute sia fisica che spirituale. Sempre durante l’Open Day di mercoledì 28 luglio, sarà possibile provare dalle ore 19.00 alle ore 20.00 dei primi esercizi come “Guida al Training Autogeno”, ossia l’insegnamento della tecnica di rilassamento che aiuta ad alleviare la sintomatologia dell’ansia, le tensioni muscolari e lo stress. Il Training Autogeno è una tecnica di rilassamento ed auto-rilassamento che permette, attraverso 6 fasi, di rilassarsi e superare ansia, stress, depressione oltre che attuare un ricarico energetico. Le persone verranno guidate nell’acquisizione di questa tecnica per poter sperimentare da soli il metodo. Seguiranno nel mese di agosto 12 incontri e lezioni ogni martedì e giovedì (6 di Danza e 6 di Training Autogeno), solo su prenotazione, per analizzare i singoli chakra e sequenze di movimenti di Danza Orientale, e provare le varie fasi del Training Autogeno. Tutti i cittadini e turisti sono invitati a partecipare e scoprire il benessere psicofisico mercoledì 28 luglio, ore 18.00 – 20.00, ideato ed organizzato a cura di Natascia e Romina Malizia (Art of Bellydance), maestre di Danza Orientale presso la palestra Club dei Cesari Fitness & Wellness (Anzio). Info Ma Press Srls Arteventi e Comunicazione: 328.9712092 (anche whatsapp) – mapress.comunicazionemail.com

Natascia e Romina Malizia