Nettuno si vaccina, nuova tappa il 10 agosto a piazza Mazzini

Nuova tappa a Nettuno con “La salute in movimento”, il programma di vaccinazioni itineranti organizzato dalla ASL Roma 6.​

L’appuntamento è il prossimo 10 agosto dalle 9 alle 13 in piazza Mazzini.​

Potranno vaccinarsi tutti i cittadini maggiorenni residenti nella Regione Lazio che dovranno presentasi presso l’ambulatorio mobile senza prenotazione e muniti di tessera sanitaria o codice STP/ENI

Per la vaccinazione sarà utilizzato il vaccino monodose Janssen.