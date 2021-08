Anzio. Aggressione omofoba, ragazzo finisce al pronto soccorso

Un ragazzo omosessuale è stato aggredito questa notte ad Anzio. Il ragazzo era in compagnia del suo compagno quando è stato fatto oggetto di offese e poi aggredito. Nei paraggi per fortuna era presente una pattuglia del Commissariato di Polizia che è intervenuta ed ha identificato il giovane aggressore. Che rischia ora una denuncia per aggressione con l’aggravante di omofobia. Il ragazzo aggredito è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno.