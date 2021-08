Nettuno. Sanetti e Mancini: I Carabinieri su richiesta della Prefettura di Roma assistono, collegati on line, al Consiglio Comunale

I carabinieri su richiesta della Prefettura di Roma assistono, collegati on line, al Consiglio Comunale.

Non erano presenti certo per compiti di ordine pubblico poiché il consiglio non si è svolto in presenza.

Un fatto inquietante e molto preoccupante per un Organo politico-istituzionale come il Consiglio Comunale, che non lascia presagire nulla di buono per Nettuno.

Un primato dei primati quello che mette a segno la maggioranza Coppola e lo stesso sindaco che riapre ferite del passato che ancora fanno male alla comunità nettunese e alle sue istituzioni.

Ancora una volta vengono macchiati il buon nome e l’immagine pubblica di Nettuno.

C’è una Città’ che non vuole tornare indietro.

Noi ne facciamo parte e, come sempre, lotteremo per la Legalità e la Trasparenza dell’azione amministrativa nel rispetto dei nettunesi.

Per questo non siamo solo opposizione ma anche “opposto” etico di questa maggioranza che governa la città in questo modo, rendendo necessaria la presenza della forze dell’ordine ad assistere ad un Consiglio Comunale benché’ in assenza di pubblico.

Grazie Coppola. Un bel regalo di Ferragosto alla Città’ di Nettuno.

I consiglieri comunali di Nettuno Progetto Comune

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini