Nettuno. Due minorenni in coma etilico durante una festa di compleanno, interviene la Polizia

Notte movimentata per gli uomini del Commissariato Polizia di Anzio Nettuno, Verso la mezzanotte, la volante è intervenuta a Nettuno in un appartamento della centralissima via Cristoforo Colombo dove, durante una festa di compleanno tra minorenni a causa dell’uso sconsiderato dell’alcool, due giovani minorenni, sono finiti in coma etilico, e ricoverati d’urgenza pressi gli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno. Interrotta la festa gli agenti del Commissariato hanno contattato le famiglie dei partecipanti la festa alle quali hanno riconsegnato i gli adolescenti.