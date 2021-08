Nettuno, affidate le palestre comunali in orario extrascolastico

Sono state affidate in concessione per l’A.S. 2021/2022 le palestre comunali di Nettuno in orario extrascolastico. Le prime attività partiranno dal 1 settembre, le altre dal 1 ottobre. “Sono stati due anni terribili per il settore sportivo a causa della pandemia – dichiara il vicesindaco con delega allo Sport Alessandro Mauro – grazie alla programmazione, alla disponibilità di associazioni e dirigenti scolastici, e al lavoro svolto dall’ufficio sport nella persona di Davide Bartolotta, siamo riusciti firmare tutte le convenzioni permettendo alle associazioni di iniziare l’attività dal 1 settembre. In questi due anni abbiamo voluto sostenere questo settore fortemente penalizzato dall’emergenza Coronavirus, azzerando il pagamento nei periodi di mancata fruizione del servizio e riducendo del 50% i canoni per chi ha svolto attività con tutte le limitazioni imposte dalla normativa vigente. Auguro a tutte le società e a tutti i ragazzi di Nettuno un buon anno sportivo dopo i mesi difficili che abbiamo vissuto”.