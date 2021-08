Nettuno. Vasto incendio al bosco di Fogliono chiusa la strada per Latina

Chiusa via Acciatella invasa da fumo e fiamme.

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio a Nettuno, a ridosso del bosco di Foglino, sito di importanza comunitaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. In azione anche un elicottero e tre Canadair che stanno.prelevando l’acqua davanti le spiagge del Poligono. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che il rogo si sia originato da sterpaglie all’altezza di via delle Grugnole fino ad estendersi su via Acciarella. Il fuoco si è avvicinato pericolosamente alle abitazioni come si vede nella foto in basso. In particolare la Polizia ha chiuso via Acciarella, la strada da e per Latina, invitando gli automobilisti a percorrere strade alternative.