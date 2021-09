Ardea. Arrestati dalla Polizia due ricercati, per furti di rame e in appartamenti

Nella giornata odierna personale della Polizia di stato di Anzio unitamente a quello della squadra mobile di Teramo, e alla Polizia Locale di Ardea, al termine di una accurata indagine, atta al rintraccio di due pregiudicati, resisi responsabile di una serie di attività criminali, che hanno determinato l’emissione di una ordinanza restrittiva nei confronti degli stessi, emessa dal tribunale di Teramo. I due venivano rintracciati in un mini accampamento in Ardea località Banditella, dove tra gli altri ospiti, avevano tentato di far perdere le proprie tracce. ma la solerzia e la professionalità dei poliziotti e della Locale, permettevano di trarre in arresto due cittadini italiani di anni 20 e 46 accusati di furti di rame e furti in appartamenti, e associati al carcere di Poggioreale.