Blitz antidroga. Le Associazioni Antimafia: Ringraziamo i carabinieri per questo importante segnale nel contrasto di tutte le forme di illegalità

OGGETTO: OPERAZIONECONTROLLO COMPAGNIA CARABINIERI ANZIO SU CORSO ITALIA

Pochi giorni fa le associazioni scriventi avevano denunciato la grave situazione nella zona di corso Italia ad Anzio dove insiste una piazza di spaccio: sottolineando il ruolo dei fuochi d’artificio come messaggio criminale.

Oggi la compagnia dei carabinieri ha condotto una significativa azione di controllo del territorio in quell’area che, per troppo tempo, ha rappresentato un “porto franco” per la criminalità anche organizzata dedita allo spaccio. Ringraziamo l’arma dei carabinieri per questo importante segnale nel contrasto di tutte le forme di illegalità, invitiamo tutti i cittadini a collaborare e a denunciare per “rompere quel muro d’omertà” che permette a tutte le organizzazioni criminali di rivestire ad Anzio e Nettuno un ruolo determinante.

Associazione coordinamento antimafia il presidente Dott. Edoardo Levantini

Reti di Giustizia per il Sociale il presidente (Fabrizio Marras)