Tor San Lorenzo. Arrestato coltivatore di marijuana, sequestrati circa 3 kg di piante

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno tratto in arresto un soggetto originario di Nettuno ma residente a Tor San Lorenzo, classe 77, con precedenti di polizia.

Nell’ambito di una serie di controlli antidroga ed al termine di alcuni servizi di osservazione, i Carabinieri della Stazione di Lavinio Lido di Enea hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dello stesso, sospettando che all’interno fosse stata costituita una serra di marijuana.

L’esito della perquisizione è stato favorevole, in quanto all’interno della casa sono state trovate varie piante di marijuana, il cui solo fogliame ha restituito il peso di quasi 3 kg di marijuana, precisamente 2,750 kg e una serra completa di materiale per il confezionamento, areazione, ed illuminazione.

Il soggetto è stato arrestato e trattenuto ai domiciliari in attesa del processo.