Nettuno. Auto in fiamme su via Diaz, intervengono i vigili del fuoco

Nettuno. Auto in fiamme su via Diaz, intervengono i vigili del fuoco

Poco dopo le 12.30 di oggi un’auto parcheggiata su via Diaz, lato muro del Cimitero.americano ha preso fuoco. Per fortuna i proprietari si erano già allontanati. Immediata la richiesta di soccorso. Dopo pochi minuti sono arrivati sul posto i vigili del Fuoco di Anzio che hanno spento le fiamme in poco tempo. Le cause dell’incendio potrebbero essere la conseguenza di un corto circuito dell’impianto elettrico dell’auto, oppure ad una fuoriuscita di carburante.