Incontro clandestino con l’amante finisce a botte, arrestato 46enne di Nettuno

Un 46enne di Nettuno è stato arrestato dal personale della squadra volante della questura di Latina per aver aggredito una donna di 50 anni, anche lei di Nettuno, con la quale vantava una relazione amorosa da circa 6 mesi.

I due avevano scelto un hotel sulla Pontina per uno dei loro incontri clandestini ma la serata si è trasformata in un incubo. Il 46enne infatti, dai primi particolari, sembra abbia assunto alcolici e cocaina e si sia scagliato poi contro la donna, colpendola con violenza. E’ stato il personale dell’hotel a dare l’allarme e chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, che al loro arrivo hanno trovato la donna con lesioni al volto e la maglietta sporca di sangue.

A bloccare la furia dell’uomo è stato lo spray urticante della Polizia. Dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo avesse usato violenza contro la donna già in passato. La stessa in più di un’occasione era finita in ospedale. L’uomo dovrà rispondere dei reati di lesioni personali, maltrattamenti aggravati, minacce aggravate, oltre che di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.