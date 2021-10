Marredì 26 ottobre , il Cineclub “La dolce vita” Anzio/Nettuno riprenderà le sue Proiezioni presso il Cinema Multisala Moderno di Anzio

Torna la Rassegna “Invito al Cinema”. *MARTEDÌ 26 OTTOBRE* , il Cineclub ” _*La dolce vita” Anzio/Nettuno_* riprenderà le sue Proiezioni presso il *Cinema Multisala Moderno di Anzio.* L’inizio è un vero e proprio Evento, *ad ingresso gratuito,* in collaborazione con l’Asperger Film Festival, l’appuntamento internazionale di cinema e arti visive curato da uno staff di persone autistiche. Dopo 18 mesi di fermo forzato causa pandemia (l’ultimo film programmato è stato “Dafne” di Federico Bondi, il 2 marzo 2020), il Cineclub è pronto a riprendere la sua attività e presentare il meglio del Cinema d’essai uscito nelle sale cinematografiche in questi lunghissimi mesi. Il Film in programma il 26 Ottobre, che inaugura anche una sorta di anteprima alla 30^ Edizione della Rassegna ” *_Invito al Cinema*_ ” (che inizierà ufficialmente a Gennaio 2022), è ” *THE SPECIALS* “, dei Registi Olivier Nakache e Éric Toledano, gli stessi Autori di “Quasi Amici”, campione d’incassi del 2015. L’appuntamento è presso il *Cinema Multisala Moderno* a partire dalle *ore 16.30* , ma si consiglia di arrivare almeno venti minuti prima perché c’è da compilare la scheda liberatoria per l’ingresso (la alleghiamo alla mail che riceverete). Se riuscite a stamparla e la portate già compilata, avvantaggerete il nostro lavoro e poi sottoporsi al controllo del green pass. Tutto ciò per lanciare il messaggio più importante: le Sale cinematografiche sono luoghi *sicuri* . Per l’Evento del *26 Ottobre* , *l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.* *Naturalmente, come in tutti i luoghi dello Spettacolo, in ottemperanza alle norme anti covid-19, l’ingresso in sala è subordinato al possesso del green pass. *È possibile prenotare l’ingresso scrivendo una mail a info@ladolcevitacineclub.it specificando il numero, le generalità dei partecipanti e la proiezione a cui si intende partecipare* . Per questo evento sono previsti due orari: **il primo alle ore 16:30;* *il secondo alle ore 19:00* . Il Film dura 114 minuti. Successivamente, dal 2 al 30 Novembre, sono previsti cinque appuntamenti, sempre il Martedì, per SOLO due Spettacoli: il primo alle ore 16:30; il secondo (e ultimo) alle ore 18:30. È stato cancellato lo Spettacolo delle 20:15 per lasciar spazio ai Film programmati dal Cinema Multisala Moderno. Chiunque abbia ancora ingressi non fruiti della 29 Edizione di “Invito al Cinema” , può utilizzarli per queste cinque Proiezioni di Novembre (2, 9, 16, 23, 30 Novembre). Per ulteriori informazioni potete chiamare il numero 3351208714 di Eros Razzano. Ha scritto l’autore di romanzi new age Paulo Coelho: “L’universo ha senso solo quando abbiamo qualcuno con cui condividere le nostre emozioni”. Per noi del Cineclub, la cosa vale anche per “l’universo” cinematografico. Vi aspettiamo con immensa gioia!