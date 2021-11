Anzio Zodiaco. Arrestato dai Carabinieri spacciatore di crack e cocaina

I carabinieri della stazione di Lavinio lido di Enea nella serata di ieri hanno arrestato un giovane italiano di origini nordafricane, classe 1999, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Lo stesso, già dimorante nelle abitazioni sgomberate di via del Leone 1 ed ancora domiciliato ad Anzio, presso un altro indirizzo, è stato notato dai militari dell’arma con atteggiamenti sospetti mentre si trovava sempre in località Zodiaco, area costantemente monitorata dalle numerose pattuglie della Compagnia Carabinieri di Anzio.

Il giovane, sottoposto a perquisizione personale di iniziativa, è stato trovato in possesso di 11 dosi tra crack e cocaina, pronte per essere cedute, oltre 205 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio, anche constatando che il soggetto, già gravato da numerosi precedenti di polizia, è disoccupato.

L’arrestato, dopo le operazioni di fotosegnalamento, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Anzio in attesa di essere processato.