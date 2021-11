L’ultimo saluto ad Antonio Taurelli. Camera ardente in sala consiliare fino alle 14

Ultimo saluto ad Antonio Taurelli, ex consigliere comunale, cittadino onorario di Nettuno e reduce della seconda guerra mondiale. Aperta fino alle 14 la camera ardente presso la sala consiliare del Comune di Nettuno. Alle 15,30 le esequie presso il Santuario di Nostra Signora delle Grazie e Santa Maria Goretti. Per la giornata di oggi a Nettuno è stato proclamato il lutto cittadino. Alla camera ardente ha preso parte anche la Sezione Regionale dell’Anpi per commemorare la memoria Antonio Taurelli, presidente onorario​ della sezione Locale, il gonfalone della Città di Nettuno listato a lutto e gli ex Sindaci della città. Una corona di fiori è stata inviata anche dal Cimitero Americano di Nettuno dove Antonio Taurelli​ era solito ricordare i giovani soldati americani caduti deponendo un fiore sulle loro tombe.​

Antonio Taurelli, scomparso all’età di 95 anni,​ poco più che adolescente​ combatté al fianco degli alleati nei giorni seguenti lo Sbarco sulle coste del nostro litorale. Per il suo valore e l’impegno speso durante la sua vita per tramandare soprattutto ai più giovani la memoria storica degli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale, nel 2010 gli​ era stata conferita la cittadinanza onoraria con la seguente motivazione:

“Ad imperitura memoria per le azioni di alto valore e coraggio in cui si è distinto in svariate azioni di combattimento durante l’ultimo conflitto mondiale, combattendo a fianco degli americani, riconosciuto partigiano combattente, contro i nemici nazifascisti, a vantaggio della Nazione e della nostra comunità. Impegnandosi a tutt’oggi nell’opera di conservazione e promozione della memoria storia, collaborando con le scuole per diffondere momenti di rievocazione storica degli episodi che hanno coinvolto la nostra città durante la seconda guerra mondiale, da cui ha avuto origine il nuovo Stato Italiano, , finalmente libero e democratico, portando lustro all’immagine della Città di Nettuno”.